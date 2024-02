Weil im Europaring auf Höhe der Hausnummer 6-8 ein Neubau entsteht, sind seit einigen Monaten der Gehweg vor der Baustelle und ein Teil der Fahrbahn gesperrt. Damit der Verkehr weiter in beide Richtungen fließen kann, wird der gegenüberliegende Parkstreifen als Fahrspur genutzt. Da die Kranarbeiten noch nicht abgeschlossen sind, bleibt diese Regelung bis zum 20. März so bestehen.

Ein Kran wird von Montag, 5. Februar, bis Donnerstag, 8. Februar, auch in der Straße Am Nussbaum vor dem Anwesen Nummer 24 aufgestellt. Der Gehweg und die Fahrbahn müssen in diesem Zeitraum voll gesperrt werden. Die Anlieger können bis zur Baustelle zufahren. Die Arbeiten haben Auswirkungen auf den Busverkehr: Es entfällt die Haltestelle „Schule“ . Laut Stadt läuft der Busverkehr an den betroffenen Tagen über die Route „Am Bruch – Am Nussbaum – Am Birkenweg“. Die Verwaltung weist darauf hin, dass während der Arbeiten mit Behinderungen zu rechnen ist und bittet Anwohner sowie Verkehrsteilnehmer um Verständnis.