Über die kompletten Sommerferien hinweg muss die Verwaltung nach eigenen Angaben eine wichtige Verkehrsader in der Innenstadt dichtmachen: Von Montag, 24. Juli, bis Freitag, 1. September, wird der Europaring im Bereich der Kreuzung Carl-Theodor-Straße bis Röntgenplatz und Turnhallstraße gesperrt. Der Grund dafür seien die Reparatur einer Kabelstörung und Kanalarbeiten. Laut Pressemitteilung der Stadt ist der Röntgenplatz aus Richtung Turnhallstraße und von der Benderstraße aus erreichbar. Die Vollsperrung in der Carl-Theodor-Straße von der Karolinenstraße bis zum Europaring bleibe bestehen. Umleitungsstrecken würden ausgeschildert. Um den Stadtkern vom Verkehr zu entlasten, seien sie großräumig angelegt und verlaufen über die B9 sowie Ostring, Nord- und Westring. Die Baustelle wirkt sich auf den öffentlichen Nahverkehr aus: Die Busse in Richtung Oggersheim werden über die Schmiedgasse umgeleitet, die Linien zum Hauptbahnhof über den Foltzring. Die Haltestellen Neumayerschule und Mühlstraße entfallen. Auf der Linie 467 sind Verspätungen möglich. Im Rathaus rechnet man infolge der Sperrung mit Behinderungen.