Etwa 70 Menschen kamen am Sonntagnachmittag auf den Rathausplatz, um gegen Corona-Einschränkungen zu demonstrieren. Angemeldet hatte die Kundgebung und einen vorherigen Protestzug von der Gaststätte „Jägerstube“ im Albrecht-Dürer-Ring in die Innenstadt Gastronom Sotirios Topouzis. Seit Ende März organisiert der Wirt regelmäßig Protestveranstaltungen in Frankenthal. In seinen Wortbeiträgen ging Topouzis auch auf einen Vorfall ein, der sich Freitag vor einer Woche in seinem Lokal ereignet hatte. Eine Corona-Kontrolle war dabei eskaliert, die genauen Umstände werden nun juristisch aufgearbeitet. Mehrere Redner kritisierten über ein „offenes Mikrofon“ unter anderem die Beschränkungen für Gastronomen in der Corona-Pandemie, die Maskenpflicht und vermeintliche Privilegien für Geimpfte. Die Polizei war mit etwa 20 Kräften im Einsatz, außerdem war die Ordnungsbehörde vor Ort.