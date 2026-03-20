Mittagessen in Frankenthaler Kindertagesstätten: Eltern melden verbrannte Speisen, die Politik hakt nach. Der Lieferant zeigt sich offen für Kritik und gelobt Besserung.

Die Qualität der Mittagsverpflegung, mit der Kindertagesstätten versorgt werden, wird in regelmäßigen Abständen beanstandet und kontrovers diskutiert. Im Jugendhilfeausschuss kochte das Thema nun erneut hoch. Dabei wurde die Service GmbH der Stadtklinik Frankenthal als Lieferantin in den Fokus gerückt.

Den Anstoß gab Mareike Leckinger (Grüne/Offene Liste), die sich in zwei Anfragen nach ersten Erkenntnissen des Rückmeldesystems erkundigte und von der Verwaltung wissen wollte, ob die Dienste der Ernährungsberatung in Anspruch genommen werden. In den vergangenen Monaten habe es wieder akute Beschwerden von Elternvertretern wegen verbranntem und unappetitlichem Essen gegeben. Ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess sei notwendig, um die Qualität langfristig zu sichern, führte Leckinger aus.

Mängelliste abgearbeitet

Sie wies weiter darauf hin, dass Rheinland-Pfalz eines der wenigen Bundesländer sei, das noch ein Fachzentrum für Ernährung betreibe. Diese Möglichkeit sollte genutzt werden, um die Verpflegung in den städtischen Einrichtungen sowohl qualitativ als auch wirtschaftlich zu optimieren. „Wenn auf einem Speiseplan innerhalb von zwei Wochen lediglich einzelne Mahlzeiten ohne Zusatzstoffe im Essen gereicht werden, stellen wir die Eignung dieser Speisen insbesondere für Kinder und Jugendliche infrage“, heißt es in der Begründung der Grünen-Anfrage.

„Wir befinden uns in einem Umstellungsprozess“, erklärte Andor Toth, Geschäftsführer der Stadtklinik-Service GmbH. Im vergangenen Jahr habe es eine Mängelliste mit zehn Themen gegeben, die abgearbeitet worden seien, räumte er ein. Man wolle in der Krankenhausküche neue Wege gehen und habe ein neues Konzept entwickelt – weg von Convenience-Produkten hin zu mehr Frische. Dabei sei ihm wichtig, dass das Essen schneller zu den Kunden komme, betonte Toth. Für Kritik und Verbesserungsvorschläge zeigte er sich offen.

Jan Kardaus, bei der Stadtverwaltung Leiter des Bereiches Familie, Jugend und Soziales, ergänzte, dass das neu eingeführte Rückmeldesystem von den Kindertagesstätten aktiv genutzt werde. Es lägen bereits Stellungnahmen von neun Einrichtungen vor, die an die Stadtklinik weitergegeben worden seien. Auch mit der Verwaltung steht die Service GmbH in regelmäßigem Kontakt. „In den vergangenen Wochen ist eine Verbesserung zu spüren“, wird in der Antwort auf die Grünen-Anfrage ausgeführt. Bei akuten Beschwerden werde zeitnah Ersatz geliefert. Eine Anpassung der Produkte und ein Austausch von Menübestandteilen wurde für Ende März in Aussicht gestellt.

„Hohe Anforderungen“

Stichwort Ernährungsberatung: Für ihre Kindertagesstätten hat die Stadt bisher kein entsprechendes Angebot wahrgenommen. „Die pädagogischen Einrichtungen befinden sich immer im Austausch mit den zuständigen Fachbehörden und halten sich an vorgegebene Standards“, wird in einer Stellungnahme der Verwaltung ausgeführt. Die Qualitätsanforderungen an ein Kita-Essen seien ebenso wie bei den Schulmahlzeiten sehr hoch. Aufgetretene Mängel würden sofort beanstandet.