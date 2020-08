Angebranntes Essen hat in der Straße Am Kanal am späten Freitagabend für erhebliche Aufregung gesorgt. Weil Rauch aus einer Balkontür im fünften Obergeschoss eines Wohnblocks quoll, hatten Nachbarn die Feuerwehr alarmiert. Das berichtete am Sonntag auf Anfrage ein Sprecher der Polizeiinspektion Frankenthal. Die Feuerwehr rückte nach Angaben ihres Chefs Jürgen Speiser vorsorglich mit mehreren Fahrzeugen aus; zudem waren Polizei und Rettungskräfte im Einsatz. Da die Wohnungstür nicht geöffnet wurde, öffneten sie die Einsatzkräfte wegen der Gefahrenlage mit Gewalt. Dahinter sei man dann auf den „leicht alkoholisierten“ 50-jährigen Wohnungsinhaber gestoßen, berichtete der Polizeisprecher. Dass auf dem Küchenherd noch Essen köchelte, habe der Mann offenbar nicht bemerkt gehabt; zur Untersuchung sei er vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr nahm das verbrannte Essen vom Herd und lüftete die Wohnung. Das Technische Hilfswerk (THW) übernahm anschließend die provisorische Reparatur der Eingangstür.