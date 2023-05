Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was bei einer Corona-Kontrolle in einer Gaststätte im Mai 2021 tatsächlich passiert ist, darüber soll eine Verhandlung vorm Amtsgericht am Dienstag Aufschluss bringen. Angeklagt ist der Wirt der „Jägerstuben“, Sotirios Topouzis. Der Vorwurf: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Ein Hinweis auf einen Verstoß gegen Corona-Auflagen war am Abend des 7. Mais 2021