Den Klimawandel aufhalten: Das ist die Aufgabe, vor die Teilnehmer des Spiels „Die letzte Chance“ kommende Woche in der Stadtbücherei stehen. Bei dem sogenannten Escape Game geht es darum, gemeinsam Rätsel zu lösen, geheime Verstecke zu finden und Codes zu entschlüsseln. Für die Aktion von Stadtbücherei und Klimaschutzmanagement der Stadt gibt es noch freie Plätze am Mittwoch, Freitag und Samstag um 10 Uhr sowie am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag um 14 Uhr. Die Spieler müssen mindestens 15 Jahre alt sein. Die Teilnahme ist kostenlos und mit einer Gruppe von drei bis acht Personen möglich. Anmeldungen nimmt Klimaschutzmanagerin Priska Kramer per E-Mail an priska.kramer@frankenthal.de oder unter Telefon 06233 89618 entgegen. Infos gibt es auch im Netz unter frankenthal.de.