Erzieher sind in Kindertagesstätten gegenüber ihren weiblichen Kollegen klar in der Minderheit. In Frankenthal zeigt der Ruf nach mehr Männern in der vorschulischen Kinderbetreuung immerhin einen gewissen Erfolg, wie eine Auswertung der Statistik durch den Zeitungsdienst Südwest (ZDS) zeigt.

In Frankenthal hat sich die Männer-Quote im Kita-Personal von 2,8 Prozent 2012 auf vier Prozent im vergangenen Jahr 2023 erhöht. Das liegt durchaus im Landestrend: In Rheinland-Pfalz kletterte der Anteil der männlichen Erzieher im untersuchten Zeitraum von 3,2 auf 6,6 Prozent. mmerhin 8,1 Prozent am bundesweiten pädagogischen Kita-Personal stellen Herren. 2012 waren es noch 4,1 Prozent gewesen. Zuwachs ist demnach vorhanden. Die Entwicklung ändert jedoch nichts daran, dass die Erziehungstätigkeit in Kindertageseinrichtungen nach wie vor von Frauen dominiert wird.

Was die Anzahl der männlichen Erzieher in Kindertagesstätten anbelangt, liegen die Städte klar vor dem ländlichen Raum. Bei der jüngsten statistischen Erfassung des pädagogischen Personals in Deutschland 2023 führte Leipzig mit einem Erzieheranteil von 17,6 Prozent die Rangliste an – vor Kiel und Kassel mit jeweils 17,2 Prozent. In Frankenthal liegt der Anteil bei vier Prozent – 0,7 Prozentpunkte niedriger als im Vorjahr.

EU legt Förderprogramm auf

In der „Bundesliga der Erzieher“ belegt Frankenthal damit aktuell den 338. Platz unter 401 bundesweit ausgewerteten Stadtstaaten, Landkreisen und kreisfreien Städten. Die niedrigste Quote wird in diesem Vergleich aus Bayern gemeldet: Die Kreise Straubing-Bogen und Freyung-Grafenau haben jeweils einen Männeranteil in Kitas von 1,2 Prozent.

Seit dem Jahr 2012 sollen Appelle und ein Förderprogramm der Europäischen Union (EU) die männliche Nachfrage nach Jobs im Kindergarten steigern.

Dass Männer die Kindererziehung bereichern können, wird von der Wissenschaft weltweit anerkannt. Mehr Erzieher in die Kitas zu locken, scheint jedoch nicht einfach zu sein. Kinder lernen aber nicht nur im Kindergarten, schreibt der ZDS. Väter in der Familie oder in einer Partnerschaft, die sich Zeit für die Erziehung nehmen, sind auch hilfreich.