Warum drei Personen in der Wormser Petersstraße vor einem Wohnhaus Pampasgras abgeschnitten haben, diese Erklärung blieben sie der Polizei Worms schuldig. Sie wurden jedoch laut Polizei von einem Anwohner bei ihrem Tun in der Nacht auf Samstag gegen 2 Uhr beobachtet. Die alarmierte Streife erwischte sie dabei, als sie gerade die silberfarbenen Blütenrispen abschneiden wollten. Eine größere Anzahl der Blütenrispen fand die Polizei im Kofferraum ihres Pkw. Den Grund für den Diebstahl blieben sie schuldig, so die Polizei.