Was passiert, wenn man aus gesundheitlichen Gründen nur noch einige Stunden täglich oder überhaupt nicht mehr arbeiten kann? Für Fälle wie diese gibt Daniel Schneider-Gayer am Montag, 11. März, von 16.30 bis 17 Uhr im Mehrgenerationenhaus (Mahlastraße 35) in seinem Vortrag „Erwerbsminderungsrente – Das geht uns alle etwas an“ einen Überblick über die Leistungen. Laut einer Pressemitteilung erklärt der Geschäftsführer des Sozialverbands VdK Vorderpfalz, wer anspruchsberechtigt ist, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen und wie Anträge gestellt werden. Im Anschluss beantwortet der Experte Fragen.

Weil die Plätze begrenzt sind, bittet das Mehrgenerationenhaus um Anmeldung unter Telefon 06233 3558911 oder per E-Mail an mgh@frankenthal.de. Weitere Termine aus der aktuellen Vortragsreihe stehen im Netz unter www.frankenthal.de/mgh. Am Montag, 15. April, 16.30 Uhr, spricht Claudia Zein-Schuld von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz über „Sparen beim Einkaufen und Essen“.