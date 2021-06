Mit einer Winterjacke als Beute flüchteten drei Einbrecher am Donnerstagmittag per Pkw in unbekannte Richtung. Das teilt die Polizei Worms mit. Sie berichtet, der 78-jährige Hausherr sei gegen 12 Uhr nach kurzer Abwesenheit zu seinem Haus in der Mörstädter Straße zurückgekehrt und habe im rückwärtigen Bereich ein beschädigtes Fenster bemerkt. Dadurch hellhörig geworden, habe er auch Stimmen im Haus wahrgenommen. Darauf sei der Mann zu seinem Nachbarn und habe von dort die Polizei alarmiert. Vor dem Haus habe der Senior drei Personen erkennen können, die durch die Haustür sein Haus verließen. Er habe die Männer zur Rede gestellt und mit der Polizei gedroht. Daraufhin seien die Unbekannten zu einem in der Nähe abgestellten silbergrauen Pkw gerannt und mit offenem Kofferraumdeckel geflüchtet. Einziges Stück, das der Senior vermisste, war laut Polizei eine Winterjacke.