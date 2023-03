Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

6:6 (3:2) spielte Erstligist TG Frankenthal am Sonntag gegen den Abstiegskonkurrenten SC Frankfurt 1880 in der Stadtsporthalle Am Kanal. Nach dem 3:7 (0:1) gegen den TSV Mannheim am Freitagabend ist die TG Vorletzter. Um in der Klasse zu bleiben, muss Frankenthal aber eines tun.

Unentschieden werden der TG ab sofort nicht weiterhelfen. Dreimal hat die TG in der Vorrunde die Punkte geteilt: gegen den Münchner SC , SC Frankfurt 1880 und beim Mannheimer HC. Drei Punkte stehen nach