Drei Jahre mussten die Eppsteiner Katholiken warten, bis sie wieder das Fest ihres Kirchenpatrons, des heiligen Cyriakus, feiern durften. Wie sehr sie das Gemeinschaftserlebnis vermisst hatten, zeigte am Sonntag schon der gute Besuch des feierlichen Gottesdienstes.

„Es werden noch Zeugen gesucht.“ Mit diesem aus Polizeimeldungen geläufigen Satz begann Pfarrer Stefan Mühl seine Predigt, in der er den Bogen zu jenen Menschen schlug, die über zwei Jahrtausende hinweg ihren Glauben bezeugt und für ihr Bekenntnis in den Tod gegangen sind. Drei Märtyrer, die auch Blutzeugen genannt werden, griff er dabei heraus: Cyriakus, der als frühchristlicher Diakon in Rom enthauptet wurde, sowie Edith Stein und Pater Maximilian Kolbe, die im Dritten Reich in Auschwitz ihr Leben lassen mussten. Auch heute hätten Christen keinen leichten Stand, sich zu ihrem Glauben zu bekennen, sie würden oft belächelt und ausgegrenzt, sagte Mühl.

Rasch füllten sich nach dem Gottesdienst auf dem einladend möblierten Kirchenvorplatz die Bänke und Tische. Vor dem Grill, auf dem die Bratwürste brutzelten, bildete sich eine längere Warteschlange. Auch die Kuchen und Torten, eine Eigenproduktion der Katholischen Frauengemeinschaft (KFG), waren bereits zur frühen Stunde sehr begehrt – transportsicher verpackt für den Nachmittagskaffee zu Hause.

Organisiert wurde das kommunikative Treffen vom Förderverein St. Cyriakus/St. Thomas Morus und dem Gemeindeausschuss. Rund 15 freiwillige Helfer waren nach Auskunft von Friedhelm Trowe, Schatzmeister des Vereins, auf den Beinen. Ihnen allen dankte Pfarrer Mühl für ihren Einsatz. Gerade auch in schwierigen Zeiten unterstütze der Förderverein immer wieder kirchliche Projekte, hob er lobend hervor.