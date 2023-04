Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit Mittwoch dürfen die Frankenthaler Fußballteams wieder in Kleingruppen trainieren. Dabei erwiesen sich die Kicker der VT Frankenthal als Vorreiter. Bereits am Donnerstag standen sie wieder auf dem Platz. An ein normales Training war aufgrund der Corona-Verordnungen natürlich nicht zu denken. Keine Zuschauer, Unterhaltungen auf zwei Metern Sicherheitsabstand, kein Körperkontakt, kein Zweikampf. Eine Einheit mit Hütchen, Sprüchen und „Gletscherwasser“.

„Als absehbar war, dass die Plätze wieder geöffnet werden sollen, sind wir sofort mit den Spielern in Kontakt getreten und haben abgeklopft, ob Interesse an einem