Spätestens bis Ende Juni soll der erste Trinkwasserspender in der Frankenthaler Innenstadt stehen. Das haben Vertreter von Stadt und Stadtwerken Frankenthal bei einem symbolischen Spatenstich für das gemeinsame Projekt am Donnerstag angekündigt. Der Brunnen soll am Rande des Rathausplatzes vor der Einhorn-Apotheke platziert werden. Dank des zentralen Standorts erhoffe man sich, dass die Anlage gut genutzt wird, sagte Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG). Man reagiere auf den Klimawandel mit immer ausgeprägteren Hitzeperioden und erhöhe die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt. Es sei möglich, an dem Brunnen zu trinken und Flaschen aufzufüllen – und damit im Vergleich zu fertig abgefülltem Wasser in Glas- und Plastikflaschen deutlich CO 2 einzusparen, betonte Andreas Gabriel, Technischer Leiter der Stadtwerke. Der Spender erfülle strenge hygienische Vorgaben und werde regelmäßig überprüft. Für die Installationskosten im fünfstelligen Bereich stellt das Land laut Verwaltung Fördermittel zur Verfügung. Die jährlichen Verbrauchs- und Wartungskosten übernimmt die Stadt.

Die EU-Trinkwasserrichtlinie verpflichtet Mitgliedstaaten, Bürgern im öffentlichen Raum Zugang zu qualitativ hochwertigem Trinkwasser zu ermöglichen. Mit dem Aufstellen des Spenders wird eine seit Längerem geäußerte Forderung der Frankenthaler Kommunalpolitik umgesetzt. Angedacht sind weitere Standorte auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs nach dessen Neugestaltung sowie im Ostpark. Auch die 14 öffentlichen Brunnenanlagen in Frankenthal, die über Sommer in Betrieb sind, werden laut Stadt mit Trinkwasser gespeist. Ausguss und Leitungen entsprächen aber nicht den Vorgaben für den Konsum.