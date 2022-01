Am ersten Öffnungstag der neuen Frankenthaler Impfstelle in der Mörscher Straße 139 am Samstag, 8. Januar, sind nach Angaben der Stadtverwaltung noch Termine frei. Wer eine Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung bekommen möchte, kann sich am Freitag, 7. Januar, 8.30 bis 12 Uhr, unter der Rufnummer 06233 89-775 dafür anmelden. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Biontech und Moderna. Auffrischungsimpfungen – die sogenannten Booster – sind inzwischen drei Monate nach der zweiten Spritze möglich. Auch Zwölf- bis 17-Jährige erhalten in der Impfstelle ihre dritte Impfung mit Biontech. Dieses Vakzin erhalten alle unter 30-Jährigen. Für Ältere ist Moderna vorgesehen. Minderjährige bis 16 müssen in Begleitung eines Elternteils kommen, ab 16 Jahren reicht eine unterschriebene Einverständniserklärung, die unter www.corona.rlp.de heruntergeladen werden kann.