Feiern die Frankenthaler nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wilder als sonst beim Strohhutfest? Die Polizei hat keine großen Unterschiede zu früheren Großveranstaltungen festgestellt. „Sehr gut besucht“ sei der Eröffnungstag an Christi Himmelfahrt gewesen, hält Achim Schäfer fest. Auf Basis der Rückmeldungen der Einsatzkräfte sieht der stellvertretende Chef der Inspektion Frankenthal aber keine nennenswerten Abweichungen gegenüber den Strohhutfesten vor den beiden pandemiebedingten Absagen. „Überwiegend friedlich“, lautet die Bilanz der Polizei deshalb. Vor allem am Abend, wenn verstärkt Alkohol im Spiel ist, mussten die Beamten häufiger eingreifen: Insgesamt registrierten sie zehn Körperverletzungen. In zwölf Fällen wurden Platzverweise ausgesprochen. Die Polizei wurde zudem am späten Abend zu einem Unfall in der Welschgasse gerufen: Dort war eine 22 Jahre alte Frau mit ihrem Auto beim Einparken mit der Wand des Parkhauses kollidiert. Sie hatte sich nach dem Eindruck der Streife betrunken ans Steuer gesetzt. Der Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: 1,42 Promille habe das Gerät bei der jungen Frau ergeben.