War das der Befreiungsschlag für den Hallenhockey-Erstligisten TG Frankenthal? 8:3 (3:2) haben die Frankenthaler am Sonntag gegen das Schlusslicht Wiesbadener THC in der Stadtsporthalle Am Kanal gewonnen und rückten so in der Tabelle auf den drittletzten Rang vor. Eine Vorentscheidung in der Abstiegsfrage?

Es war der erste Saisonsieg am zweiten Spieltag der Rückrunde in der Südgruppe der Ersten Hallenhockey-Bundesliga für die TG Frankenthal. In der Vorrunde reichte es nur zu drei Unentschieden.