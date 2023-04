Hofflohmärkte erfreuen sich seit Jahren steigender Beliebtheit. Grund genug für vier Flomersheimerinnen, im Vorort aktiv zu werden und den ersten Flomersheimer Hofflohmarkt in Eigenregie zu organisieren. Am Samstag, 6. Mai, geht die Premiere über die Bühne.

Simone Jerke, Malwina Ziehl, Sarah Chamski und Hannelore Polzenhagen haben sich auf Facebook über die Dorfgruppe kennengelernt. Als die Arbeitsgemeinschaft Flomersheim (AGF) im Oktober 2022 über das Vorort-Magazin Freiwillige suchte, um einen Hofflohmarkt zu organisieren, haben sich die vier Frauen gleich gemeldet – „aus Spaß an der Sache“.

Um sich Inspiration zu holen, ging die Gruppe auf Erkundungstour zu den Hofflohmärkten in Eppstein und Lambsheim. Schnell sei klar gewesen, dass die Aktion am schönsten wird, „wenn das ganze Dorf mitmacht“, nicht nur einzelne Viertel. „Egal ob Jung oder Alt, Zugezogene oder Alteingesessene, Kinder oder Erwachsene – jeder kann mitmachen“, betont Malwina Ziehl. Getreu dem Motto: Frühling, oder ein Dorf räumt auf.

An Ziehls Küchentisch trifft sich das Organisationsteam. Die Plakate sind gedruckt, Flyer gestaltet. In den „sozialen Netzwerken“, auf der Webseite der AGF und auch über Mund-zu-Mund-Propaganda wird die Veranstaltung kräftig beworben. „Unser Ziel ist, dass in jeder Straße drei bis fünf Haushalte mitmachen“, sagt Hannelore Polzenhagen. Die ersten 50 Teilnehmer habe man bereits gefunden. Doch je mehr es werden, desto besser – da sind sich die Organisatorinnen einig. „Es geht um die Gemeinschaft, um das Miteinander“, betont Sarah Chamski. Anmeldeschluss ist der 15. April.

Nur auf privatem Grund

Angeboten werden darf alles, was Schränke, Speicher, Keller, Schuppen und Garagen an überflüssigen, antiquarischen oder geschenkten doppelten Dingen hergeben. Neuware oder ein gewerblicher Verkauf sind dagegen ebenso verboten wie der Verkauf von Speisen und Getränken. Die Flohmarktstände dürfen nur auf privatem Grund im eigenem Garten, Hof, Hauszugang oder in der Garage aufgebaut werden. Als Wegweiser sollen Luftballons aufgehängt werden.

Der Hofflohmarkt am Samstag, 6. Mai, soll von 12 bis 17 Uhr stattfinden, die Teilnahme ist kostenlos. Alle Adressen werden in einem Ortsplan vermerkt, der im Internet unter www.flomersheim.de und über die Facebook-Seite „Flomersheim“ eingesehen werden kann.

Noch Fragen?

Wer beim ersten Flomersheimer Hofflohmarkt am Samstag, 6. Mai, 12 bis 17 Uhr, mitmachen will, kann sich bis 15. April anmelden bei Simone Jerke unter Telefon 0171 3455305 oder per E-Mail an Hofflohmarkt-Flomersheim@gmx.de.