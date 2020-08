Ganz im Zeichen von Ludwig van Beethoven steht am Freitag, 14. August, das erste Konzert nach der Corona-Zwangspause im Frankenthaler Congress-Forum (CFF) – zumindest aus analoger Sicht. Digital hatte das CFF auch in der Hochzeit der Pandemie Veranstaltungen gestreamt. Am Freitag gibt sich nun das Vigato Quartett die Ehre und spielt ab 18 Uhr Beethovens Streichquartett c-Moll op. 18 Nr. 4 und a-Moll op. 132 im Spiegelsaal. Die Musiker Veronika Bejnarowicz, Laura Kania, Marc Kopitzki und Gereon Theis begegneten sich erstmal 2010 im Detmolder Hochbegabtenzentrum der Hochschule für Musik. Seit 2018 studiert das Quartett an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Seit der Saison 2018/19 sind sie Stipendiaten der Villa Musica Rheinland-Pfalz. Karten gibt es für 25 Euro unter www.congressforum.de.