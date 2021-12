Für die von der Stadt in Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus und dem Malteser Hilfsdienst organisierten Sonderimpfaktion am Samstag, 4. Dezember, in der Andreas-Albert-Schule sind bereits alle Plätze vergeben. Das hat die Verwaltung am Mittwochmorgen mitgeteilt. Sie bitte deshalb darum, nicht mehr wegen möglicher offener Termine anzurufen. Am Wochenende werden gut 400 Dosen Moderna (Booster) und Biontech (Erstimpfungen) verabreicht. Wann die Terminvergabe für die beiden weiteren geplanten Aktionen am 11. und 18. Dezember an selber Stelle startet, darüber will die Stadt gesondert informieren, heißt es in der Pressemitteilung.