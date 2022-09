[aktualisiert 22.18 Uhr] Mit einer guten Stunde Verzögerung hat am Freitgabend im Frankenthaler Strandbad das Konzert der Hamburger Band Revolverheld begonnen. Grund für die Verschiebung war, die Gewitterfront, die gegen 19.30 über Frankenthal gezogen war. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Veranstalter entschieden, das Gelände zunächst zu räumen. Um 21 Uhr durfte dann aber die Vorband ran. Der zuvor teils heftige Niederschlag ließ nach, und rund 3000 Besucher kehrten auf den Platz vor der Bühne zurück. Eine gute halbe Stunde später folgte der Auftritt von Revolverheld – verspätet im doppelten Sinne: Das Open-Air war bereits für 2020 angesetzt gewesen, musste dann allerdings pandemiebedingt zweimal verschoben werden. Am Samstag folgt im Strandbad das Festival „Die 90er live“ mit Künstlern wie Dr. Alban, Caught In The Act, Culture Beat und Masterboy.