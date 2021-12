Eher durch Zufall konnte am Samstag ein Fahrraddiebstahl in kurzer Zeit aufgeklärt werden. Weil ein Mann vor seinem Haus herumschrie und seine Frau belästigte, rief ein Bewohner der Raiffeisenstraße am Samstagvormittag die Polizei. Die Beamten stellten laut Pressebericht fest, dass es sich um einen 59-Jährigen aus Dannstadt-Schauernheim handelt. Dieser führte ein Fahrrad mit sich. Weil der Mann, der sich laut Polizei anfangs noch unkooperativ und provokant verhielt, stark betrunken war, wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Nachmittag meldete sich ein weiterer Frankenthaler auf der Dienststelle und gab an, dass sein Fahrrad am Vormittag in der Stockinger Straße aus dem Innenhof entwendet worden sei. Bei diesem Fahrrad handelte es sich um das durch den alkoholisierten Mann mitgeführte Rad. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Das Fahrrad wurde dem Eigentümer ausgehändigt.