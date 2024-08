Ein geparkter Lastwagen hat am Donnerstagabend gegen 22.35 Uhr in der Carl-Benz-Straße, Höhe Hausnummer 28, gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, teilt die Polizei mit. Lediglich die Ladefläche und die Hinterachse wurden beschädigt. Die Brandursache ist bislang unklar. Der Schaden liegt wohl im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Polizei vermutet einen Tatzusammenhang mit einem in Flammen stehenden Altkleidercontainer in der Elsa-Brandström-Straße, bei dem die eingeworfene Kleidung verbrannte. Dieser wurde gegen 22.55 Uhr gemeldet. Auch dieser Brand konnte von der Wehr gelöscht werden. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.