Der traditionelle Erntedankverkauf auf dem Hof der Familie Frank im Ormsheimer Hof, zu dem landwirtschaftliche Betriebe Spenden beigesteuert haben, ergab einen Erlös von rund 4700 Euro. Laut einer Pressemitteilung geht die Summe an den Deutschen Kinderschutzbund und die Ökumenische Sozialstation in Frankenthal. Die Veranstalter berichten von zahlreichen Besuchern, die sich am 12. Oktober mit frischem saisonalen Obst und Gemüse aus der Region eingedeckt haben.