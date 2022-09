Für den Erntedank-Gottesdienst am Sonntag, 2. Oktober, 10 Uhr, sammelt die Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde herbstliche Lebensmittel, um den Altar zu schmücken. Kartoffeln, Trauben, Mehl, Nüsse, Kürbis und anderes können am Freitag, 30. September, 10 bis 11 Uhr, und am Samstag, 1. Oktober, 11 bis 13 Uhr, in der Kirche abgegeben werden. Die Lebensmittel werden laut Gemeinde nach dem Gottesdienst der Frankenthaler Tafel gespendet.