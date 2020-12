Einen weiteren deutlichen Anstieg bei Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus hat das Landesuntersuchungsamt am Dienstag für Frankenthal gemeldet: Nachdem am Montag bereits über 38 neue „laborbestätigte“ Fälle berichtet worden war, kamen nun weitere 36 hinzu. 303 aktuelle Infektionsfälle gibt es demnach nun in der Stadt. Zudem hat sich nach der jüngsten Übersicht die Anzahl der Personen, die in der Stadt „an oder mit“ Corona gestorben sind, von vier auf fünf erhöht. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert, der sagt, wie viele Personen, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner, innerhalb dieses Zeitraums neu als Covid-19-Infizierte registriert wurden, erhöhte sich von 168,2 auf 227,6. Das ist in ganz Rheinland-Pfalz der zweithöchste Wert unter den kreisfreien Städten und Kreisen nach Speyer (267,0). Der Landesdurchschnittswert lag am Dienstag bei 119,5.