Vor der Landtagswahl hat das Lambsheimer Erneuerbare-Energien-Unternehmen Gaia sechs Parteien auf den Zahn gefühlt. Was sagen die Geschäftsführer jetzt zum Koalitionsvertrag?

Ende Februar hatte Gaia, ein mittelständischer Projektierer von Wind- und Sonnenkraftprojekten mit Sitz in Lambsheim, sechs Landespolitiker ins Frankenthaler Kulturzentrum Gleis4 gebeten. Die Vertreter von SPD, CDU, FDP, Grünen, Linke und Freien Wählern erläuterten in einem moderierten Gesprächsforum, wie sie und ihre Parteien sich den Ausbau der Erneuerbaren Energien (EE) in Rheinland-Pfalz vorstellen. Am 22. März wurde gewählt, im Anschluss einigten sich CDU und SPD auf eine Koalition.

Den Vertrag der beiden Parteien für ihre künftige Zusammenarbeit haben die Gaia-Geschäftsführer Torsten Szielasko und Michael Wahl in puncto Energiepolitik und Klimaschutz unter die Lupe genommen. Sie begrüßen das Bekenntnis von CDU und SPD zum EE-Ausbau in Rheinland-Pfalz als zentralen Pfeiler einer modernen Energieversorgung, teilen die beiden auf Anfrage mit.

Vor der Wahl sei befürchtet worden, dass insbesondere die CDU den weiteren Ausbau der Windenergienutzung sowie das Repowering von Windkraftanlagen und auch die Freiflächen-Photovoltaik auf Äckern begrenzen könnte. „Das alles findet sich zum Glück nicht im Koalitionsvertrag“, schreiben Szielasko und Wahl, die das Energiekonzept alles in allem für ambitioniert halten.

Begriff Biomasse erweitert

Als positiv werten sie unter anderem, dass die neue Landesregierung das Potenzial von Wasserkraft und Flusswärme nutzen wolle und dass sie unter Biomasse auch Restholz sowie organische Reststoffe wie Trester verstehe, „die bisher nicht groß energietechnisch verwertet werden konnten, lässt man mal die Versuche, aus Trester Pellets zu produzieren, weg“. Auch die Tiefengeothermie könne ihren Beitrag leisten, wenn sie mit Augenmaß genutzt werde und die Regulierung etwaiger Schäden gesetzlich verankert werde.

Stutzig macht die Gaia-Chefs dieser Satz im Koalitionsvertrag: „Der Ausbau der Windenergie erfolgt unter Berücksichtigung regionaler Gegebenheiten und mit dem Ziel, eine ausgewogene und verträgliche Verteilung der Anlagen im Land zu erreichen.“ Das deutet ihrer Ansicht nach darauf hin, dass der Zubau in einigen Regionen reduziert werden könnte.

Die Verantwortung für den Ausbau der Stromnetze liegt beim Bund. Dennoch wollen die Koalitionspartner „den Dialog mit den Netzbetreibern intensivieren, um die Integration erneuerbarer Energien in die Netze zu verbessern und den Ausbau bedarfsgerecht voranzubringen“. Das sei, so schreibt Szielasko, ebenso lobenswert wie der Umstand, dass die verstärkte Nutzung von Speichern angegangen werden soll. Denn: „Das ist der notwendige nächste Schritt, auch um die erneuerbaren Energien marktfähiger zu machen.“

Bürgerenergiegesetz soll kommen

Mit einem Bürgerenergiegesetz will die Regierung die Beteiligung von Bürgern und Kommunen an der Energieerzeugung vor Ort stärken und die regionale Wertschöpfung erhöhen. Gaia hält so ein Gesetz für wichtig, damit sich Bürgermeister und Gemeinderäte mit den EE-Potenzialen vor ihrer Haustür näher beschäftigen.

Ein Bürgerenergiegesetz dürfe aber nicht dazu führen, dass die Projekte für alle teurer werden. Man werde den Prozess kritisch begleiten, kündigt Szielasko, der im Landesvorstand des Bundesverbands Windenergie mitarbeitet, an.

Mit einem jährlichen Gesamtzubauziel der EE von 1500 Megawatt liege die Messlatte jetzt sehr hoch, finden die Lambsheimer Firmenchefs, wenn man bedenke, dass sich die Vorgängerregierung jährliche Ausbaukorridore von je 500 Megawatt bei Photovoltaik und Windkraft gesetzt habe. Im PV-Bereich sei das Ziel zuletzt zwar übertroffen, im Windbereich aber nur zu einem Drittel erreicht worden.