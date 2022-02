Mehr als ein halbes Jahr lang haben Polizei und Staatsanwaltschaft Frankenthal ermittelt, um herauszufinden, ob im Juni 2021 am Lambsheimer Badeweiher eine 16-Jährige vergewaltigt wurde. Jetzt wurde das Verfahren aus Mangel an Beweismitteln eingestellt. Der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber sagte auf Anfrage, einer der zwei beschuldigten Männer komme nicht mehr als Täter oder Tatbeteiligter in Betracht. Der andere habe mit dem mutmaßlichen Opfer sexuell verkehrt. Falls das gegen den Willen der Jugendlichen passiert sei, habe der Mann das möglicherweise nicht erkannt. Im Blut des Mädchens seien außer etwas Alkohol keine Substanzen wie etwa K.o.-Tropfen gefunden worden. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum 12. Juni im Naherholungsgebiet Nachtweide abseits der Liegewiese, auf der viele junge Menschen mit reichlich Alkohol feierten.