Eine Steckdosenleiste, an der offenbar zu viele Elektrogeräte angeschlossen waren, hat Ermittlern zufolge den Dachstuhlbrand in einem Wohngebäude in der Frankenthaler Rheinstraße ausgelöst. Das ist nach gemeinsamen Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium das Ergebnis der Untersuchungen vor Ort, an denen Brandermittler der Kripo und ein Sachverständiger beteiligt gewesen sind. Hinweise auf ein vorsätzliches Legen des Feuers hätten die Fachleute nicht gefunden. Ursächlich sei eine Überlastung des Stromnetzes im Haus gewesen. Wie berichtet, hatte der Brand in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Schaden von rund 150.000 Euro verursacht. Die Bewohner des zweistöckigen Hauses blieben unverletzt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf benachbarte Gebäude in der engen Innenstadtlage verhindern.