Mit dem Abtransport von 21 großen Steinobjekten und drei schweren Turbinenmodellen hat am Mittwoch der Umzug des Erkenbert-Museums ins Depot begonnen. Bis März müssen die Räume leer sein. Dann wird der marode Keller saniert.

Weil im November der erste Frost droht, mussten die witterungsempfindlichen Steine, die über Sommer in der Erkenbertruine gelagert worden waren, nun rasch ins Trockene kommen. Alle übrigen Exponate werden, sobald sie für den Transport und die Lagerung vorbereitet sind, wohl erst ab Dezember ins Depot gebracht. Bis dahin sollen die Sicherheitstechnik fertig installiert und die Räume eingerichtet sein. Dazu gehört neben zahlreichen Regalen auch eine eigens von der Stadt angeschaffte Gemäldezuganlage, deren Einbau sich laut Museumsleiterin Maria Lucia Weigel aufgrund technischer Fragen verzögert hat.

Klar ist: Ende März darf nichts mehr im Museum sein, damit im April die vorgezogene Kellersanierung starten kann. Angesichts feuchter Wände und Schimmel könne hier nicht bis zur Generalsanierung gewartet werden. „Wenn Arbeiter im Haus sind, muss es allein aus Sicherheitsgründen leer sein“, erläutert Weigel. Außerdem könnten Staub und Erschütterungen die wertvolle Sammlung beschädigen. Nur ein Ausstellungsstück darf weiter im Keller bleiben: das Urzeitpferd Lissy. Das Skelett abzutransportieren, wäre zu aufwendig. Und so wird es im März verschalt und auf schwungdämpfende Matten gebettet.

„Alles hat reibungslos geklappt“

Mit dem ersten Umzugstag war Weigel am Mittwoch sehr zufrieden. „Es hat alles reibungslos geklappt, der Transport war gut vorbereitet.“ Steinrestauratorin Anke Bach habe alle Steine wasserdicht verpackt, durchnummeriert und auf der Verpackung auch das Gewicht vermerkt. Schließlich sollte der angemietete 3,5-Tonner nicht überladen werden. Jeder der 21 Steine wiegt mehrere Hundert Kilo, das schwerste der drei großen Turbinenmodelle bringt 800 Kilo auf die Waage. In der Ruine und am Depot waren insgesamt neun Museumsmitarbeiter im Einsatz. Dass zwei der Restauratoren einen LKW-Führerschein haben, erspare der Stadt Transportkosten, so Weigel.

Museum ab Oktober 2021 zunächst wieder offen

Die Premiere am Mittwoch hat dem Umzugsteam einige Erkenntnisse beschert. So müsse beispielsweise bei der Auswahl des Fahrzeugs darauf geachtet werden, dass schwere Exponate mit dem Hubwagen auf die Ladefläche gefahren werden können. „Das hat diesmal haarscharf gepasst.“ Wichtig sei auch, die Objekte, auf die man schnell zugreifen möchte, so einzuladen, dass sie letztlich im Depot vorne stehen. Zumal die Arbeiten an den Steinen nicht ganz abgeschlossen sind. Restauratorin Bach müsse hier noch einiges festigen.

Wenn der Keller trocken gelegt ist, hofft Museumsleiterin Weigel, im Oktober 2021 für mindestens ein Jahr öffnen zu können – bevor dann die Generalsanierung beginnt. Mit der Förderzusage dafür rechnet sie derzeit Ende 2022. Damit würde sich der ursprüngliche Zeitplan um ein Jahr verschieben. Und „viele Jahre“ später soll dann das stadtgeschichtliche Haus am Marktplatz mit einer komplett überarbeiteten, modernen Dauerausstellung wieder die Pforten öffnen.