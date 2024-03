Das Erkenbert-Museum sucht Zeitzeugen der Porzellanfabrik Friedrich Wilhelm Wessels, die 1949 bis 1958 im heutigen Mehrgenerationenhaus in der Mahlastraße bestand. In der Sammlung des Museums finden sich einige Stücke aus Wesselscher Produktion. Was noch fehlt, sind die Geschichten hinter den Figuren und ihrer Herstellung.

Das Erkenbert-Museum versteht sich als Lern- und Erlebnisort des kulturellen Gedächtnisses der Stadt. Die Sammlung enthält verschiedene Beispiele für das Kunst-, Zier-, Gebrauchs- und Industrieporzellan aus der früheren Fabrik, darunter sind laut Pressemeldung auch die charakteristischen Figuren mit ihren reich verzierten Gewändern mit Porzellanspitze. Mit Stücken wie diesen wollte Friedrich Wilhelm Wessel an den Erfolg der berühmten Frankenthaler Porzellanmanufaktur des 18. Jahrhunderts anknüpfen, die der pfälzische Kurfürst Carl Theodor 1755 gegründet hatte.

Um den Objekten der Sammlung Leben einzuhauchen und die Rolle der Fabrik als Beispiel eines Unternehmens in der Nachkriegszeit in Text und Bildern festzuhalten, sucht das Museum ehemalige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Fabrik, die über Wessel, seine Erzeugnisse und ihren Arbeitsalltag berichten können. Wer Interesse hat, kann sich unter Telefon 06233 89495 oder per E-Mail an museum@frankenthal.de beim Museumsteam melden.