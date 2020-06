In der griechischen Mythologie gilt sie als die Muse der Geschichtsschreibung und Heldendichtung, heute ist sie vor allem als Schutzpatronin der Historiker bekannt. Erkennen kann man die Klio an Papyrusrolle und Griffel. Zu sehen ist sie ab Mittwoch als „Objekt des Monats“ auf der Webseite des Erkenbert-Museums.

Ein faltenreiches Gewand, ein zurückgenommener Schleier, in der Hand ein aufgeschlagenes Buch und einen Griffel. Wer sich in der griechischen Mythologie auskennt, weiß, dass er die Muse der Geschichtsschreibung vor sich hat. Klio, eine der neun Musen, wirkt elegant und jugendlich. Sie erinnert an antike Vorbilder, was nicht zuletzt an der blass-weißen Haut aus zartem weißen Marmor liegt, aus dem viele griechische Plastiken gefertigt wurden.

An Neuschwanstein mitgewirkt

Geschaffen wurde die Statue, die die Mitarbeiter des Erkenbert-Museums als „Objekt des Monats Juli“ ausgewählt haben, vom Frankenthaler Philipp Perron – und das vor über 100 Jahren. Laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung Frankenthal datiert sein Werk auf 1892. Perron, 1840 in Frankenthal geboren, wurde in der Pariser Bildhauerwerkstatt seines Bruders Jean ausgebildet, bevor er nach München ging. Dort wurde der bayerische König Ludwig II. auf ihn aufmerksam, weil Perron einen außergewöhnlich schönen Stockknauf geschnitzt hatte. Für seine nächsten Schlossprojekte wurde der Pfälzer in den Künstlerstab des Monarchen berufen. Fortan arbeitete Perron an der Innenausstattung der Schlösser Herrenchiemsee und Neuschwanstein.

Spuren in Frankenthal hinterlassen

Auch in Frankenthal ist seine Arbeit noch präsent: Seit 1887 steht am Karolinen-Gymnasium seine Statue der Königin Karoline von Bayern, westlich des Bahnhofs wurde eine Straße nach ihm benannt. Bis zum Zweiten Weltkrieg stand auch ein Kriegerdenkmal Perrons im Stadtgebiet, ein Schachspiel des Bildhauers aus Elfenbein ist noch heute im Erkenbert-Museum in der Dauerausstellung zu sehen. Und auch der Kunstpreis der Stadt ist nach ihm benannt.

Das Erkenbert-Museum präsentiert sein „Objekt des Monats“ seit Mai digital im Netz, weil die Vitrine in der Stadtbücherei aufgrund der Corona-Pandemie aktuell nicht zugänglich ist. Zu finden sind alle „Objekte des Monats“ unter www.frankenthal.de/erkenbert-museum.