Ein schwarzer Seidenfächer ist im November das „Objekt des Monats“. Mit der Reihe will das Erkenbert-Museum während der Generalsanierung präsent sein. Dass man so einen Fächer nicht nur zum Abkühlen nutzen kann, soll auch Thema eines Gesprächsnachmittags sein.

Der schwarze Seidenfächer, den die Mitarbeiter des Museums ausgewählt haben und der ab Montag, 2. November, in der Stadtbücherei gezeigt wird, ist mit Blumenmotiven bestickt und hat einen mit Metallornamenten verzierten Holzgriff. Das kostbare Material lässt es erahnen: Solch ein Fächer war nicht nur als Gebrauchsgegenstand gedacht, mit dem man sich an heißen Tagen Luft zufächelt. Das Utensil war in früheren Jahrhunderten vielmehr ein modisches Accessoire und ein Statussymbol für die elegante Dame. Aber auch der Anbahnung von Kontakten konnte ein Fächer sehr dienlich sein. Die Dame verbarg ihr Gesicht kokett hinter dem Fächerblatt und ließ nur ihre Augen sprechen. Oder sie ließ das kostbare Stück zu Boden fallen in der Hoffnung, ein Kavalier möge es aufheben und ihr reichen.

„Fächersprache“ beim Flirten

Im frühen 19. Jahrhundert gab ein französischer Hersteller von Fächern sogar eine Broschüre zur sogenannten „Fächersprache“ heraus. Bestimmte Gesten wie das Auf- und Zuklappen des Fächers sollten nonverbale Botschaften übermitteln. Der Fächer diente dazu, die Haltung und Bewegung der Hände zu betonen und zu verstärken. Auf Bällen wurde er außerdem als Tanzkarte genutzt: Die Herren merkten sich schriftlich auf dem Fächer der gewünschten Tanzpartnerin vor.

Bereits im alten Ägypten wedelten Diener den Pharaonen Luft mit großen Fächern zu, in China und Japan war der Fächer Bestandteil traditioneller Tänze. In Europa kamen Fächer seit dem 16. Jahrhundert in Mode. Sie konnten aus Schwanenhaut gefertigt sein oder mit Spitzen bespannt, bemalt, durchbrochen oder aus Federn bestehen.

Zur Sache: „Objekt des Monats“

Das „Objekt des Monats“ ist ein gemeinsames Projekt des Erkenbert-Museums und der Stadtbücherei, bei dem im Wechsel besondere Objekte des Museums in einer Vitrine im Eingangsbereich der Stadtbücherei ausgestellt werden. Hintergrund ist die derzeitige Schließung des Museums aufgrund anstehender Sanierungsarbeiten. Das Museum will in dieser Zeit mit einer Reihe von Aktionen und Ausstellungen für die Öffentlichkeit sichtbar bleiben.

Termin

Gespräch zum „Objekt des Monats“ am Montag, 7. Dezember, 16 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung unter 06233 89535 oder per E-Mail an museum@frankenthal.de ist erforderlich.