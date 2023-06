Wer ein Kunstwerk oder Haushaltsgegenstände mit Sammlerwert von einem Profi begutachten lassen will, hat dazu am Dienstag, 20. Juni, Gelegenheit. Restauratoren des Erkenbert-Museums stellen ihre Arbeit vor und bieten eine Sprechstunde.

Mit einem vielfältigen Programm – einer Restauratoren-Sprechstunde, einem Workshop für Kinder und einem Vortrag – wollen die Fachkräfte aus dem Erkenbert-Museum am „Tag der Restaurierung“ Einblick in ihren Arbeitsalltag geben. Los geht es von 12 bis 14 Uhr mit einer Restauratoren-Sprechstunde. Dabei begutachten die drei am Erkenbert-Museum beschäftigten ExpertenBernd Mohr (Metall und Uhren), Heidrun Narbeshuber (Porzellan und Keramik) und Joanna Bella (Gemälde und Skulpturen) im Haus am Rathausplatz Kunstwerke und Haushaltsgegenstände. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig. Restaurierungen können laut Stadt vor Ort allerdings nicht vorgenommen werden.

Von 15 bis 17 Uhr dürfen Kinder ab sechs Jahren einer Restauratorin des Erkenbert-Museums bei der Reinigung eines Bildes über die Schulter schauen. Anschließend darf beim Reinigen einer Glocke mit Kreide das Restaurieren selbst erprobt werden. Zusammen mit der Bibliothekarin Andrea Henn-Gangnus aus der Stadtbücherei geht es anschließend mit dem Buch „Lieselotte findet einen Schatz“ auf tierische Schatzsuche. Die teilnehmenden Kinder können eigene Schatzkarten gestalten und altern lassen oder Bildvorlagen kreativ „restaurieren“. Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung an stadtbuecherei@frankenthal.de oder unter Telefon 06233 89 630 wird gebeten.

Bericht über Flutfolgen

Den Abschluss des „Tags der Restaurierung“ bildet um 19 Uhr ein Vortrag mit dem Titel „The Schlamm is everywhere“. Heike Wernz-Kaiser, Leiterin des Stadtmuseums von Bad Neuenahr-Ahrweiler, spricht über die dramatischen Tage und Wochen nach der Flutkatastrophe im Ahrtal im Jahr 2021 und über Restaurierung und Erhalt der Sammlungsstücke. Das Erkenbert-Museum übernahm im Jahr 2021 sieben Gemälde und einen Trinkbecher mit Silberdeckel zur Restaurierung aus dem von der Flutkatastrophe im Ahrtal schwer in Mitleidenschaft gezogenen Stadtmuseum von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die restauratorische Behandlung der Objekte erfolgt in enger Abstimmung mit Wernz-Kaiser. Gemeinsam arbeiten beide Museen an der Rettung des kulturellen Erbes im Land. Der Eintritt zum Vortrag ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.