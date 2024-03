Einen fachkundig betreuten Rundgang durch die aktuelle Ausstellung „Willkommen im Museum! Ankäufe und Schenkungen“ bietet die Kuratorenführung am 21. März, 16.45 Uhr. Es ist der letzte Termin vor Ende der Schau. Während der einstündigen Führung stellt Museologe Benjamin Schröder den Teilnehmern laut einer Mitteilung des Museums zahlreiche Objekte vor, die bedeutend für die Frankenthaler Stadtgeschichte sind. Bereits seit November 2023 werden diese Objekte, die eine spannende Hintergrundgeschichte offenbaren, im Erkenbert-Museum ausgestellt. Im Zuge der Kuratorenführung liefere Benjamin Schröder Einblicke in die oftmals unerwartete Herkunft und Bedeutung der Exponate. Deutlich gemacht werden soll in der Führung auch deren Bedeutung für die Frankenthaler Stadtgeschichte. Des Weiteren wird bei dem Rundgang auf die Entstehung der Ausstellung eingegangen und die Gliederung der Themenbereiche, welche die Ausstellung abdeckt, näher erläutert. Eine Anmeldung für die kostenlose Führung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen zur Ausstellung finden sich im Internet unter www.frankenthal.de/erkenbert-museum.