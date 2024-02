Zwischen 1789 und 1849 war Frankenthal eine Hochburg der frühen Demokratiebewegung. Politikwissenschaftler Thomas Handrich stellt die damaligen Ereignisse und Akteure vor Ort in einer Lesung am Donnerstag, 22. Februar, 17 Uhr, im Erkenbert-Museum vor.

Wie wurde es möglich, dass sich in Frankenthal so viele Bürger für die Demokratisierung engagierten? Was waren im ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhundert die großen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und wie drückten sich diese in der Stadt aus? Diesen und weiteren Fragen widmet sich Thomas Handrich, wenn er vorab aus seinem Buch „Erinnerungsorte zur Geschichte der Demokratie. Auf den Spuren der Demokratiebewegung in Rheinhessen und der Pfalz (1789-1849)“ liest, das im April erscheinen wird. Die Besucher erhalten Einblick in eine „spannende Phase der Stadtgeschichte“, schreibt das Museum in einer Pressemitteilung. Die Veranstaltung verknüpfe Themen der aktuellen Ausstellung „Willkommen im Museum! Ankäufe und Schenkungen“ mit der Veranstaltungsreihe „175 Jahre Demokratiegeschichte“, die 2023 ihren Auftakt hatte.

Thomas Handrich ist Politikwissenschaftler und war langjähriger Referent in der Heinrich-Böll-Stiftung mit dem Schwerpunkt Ost- und Südosteuropa, Bildungsreferent für politische Bildung in Schulen und in Bildungsstätten sowie Berater in internationalen Projekten. Sein ab April erhältliches Buch erscheint als dritter Band der Reihe „Beiträge zur Demokratiegeschichte in Rheinland-Pfalz“, die von der Landeszentrale für politische Bildung in Zusammenarbeit mit der Stiftung „Haus des Erinnerns – für Demokratie und Akzeptanz Mainz“ herausgegebenen wird. Darin stellt der Autor insgesamt 29 pfälzische und rheinhessische Orte vor, in denen sich zwischen 1789 und 1849 die große Geschichte von Aufständen, Revolutionen und Konterrevolutionen abgespielt hat.

Der Besuch der Lesung ist laut Mitteilung kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Die Ausstellung „Willkommen im Museum! Ankäufe und Schenkungen“ ist noch bis einschließlich Sonntag, 3. März, im Erkenbert-Museum zu sehen.