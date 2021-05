Objekte aus dem Bestand des Erkenbert-Museums werden von 6. Juni an in der Johannes-a-Lasco-Bibliothek in Emden (Niedersachsen) zu sehen sein. Die 19 Leihgaben aus dem 16. und 17. Jahrhundert sind bis November Teil der Jubiläumsausstellung „450 Jahre Emder Synode“. Nach dem Frankenthaler Altertumsverein hat am vergangenen Mittwoch auch der Stadtrat grünes Licht für die Ausleihe gegeben. Die Synode von Emden gilt als das Gründungsereignis der reformierten Kirche.

Mannheimer Spedition transportiert

Der Ausstellung kommt nach Einschätzung der Stadt „internationale Aufmerksamkeit“ zu. Die Sammlung des Erkenbert-Museums wiederum enthalte „bedeutende Zeugnisse des Wirkens der reformierten Glaubensflüchtlinge in ihrer neuen Heimat Frankenthal“. Von einer Mannheimer Spedition nach Emden transportiert werden neben einem Silberbecher, einem Brustpanzer und einem Pulverhorn sieben Kupferstiche, Radierungen und Federzeichnungen sowie neun Gemälde. Zusammen kommen sie, wie aus der Beschlussvorlage der Verwaltung für den Stadtrat hervorgeht, auf einen Versicherungswert von mehr als 363.000 Euro.

Schoubroeck und Mirou

Mit einem Versicherungswert von rund 40.000 Euro eine der wertvollsten Leihgaben, die ab Juni in Emden zu sehen sein werden, ist das Gemälde „Waldlandschaft mit der Predigt Johannes des Täufers und Taufe Christi“ von Peter Schoubroeck (Foto). Für fünf Monate nach Norddeutschland wandern aber auch Werke von Anton Mirou. Das Museum sieht während seiner Schließung in Leihgeschäften wie dem aktuellen eine Chance, sein Renommee über die Grenzen Frankenthals hinaus zu vergrößern. Wie berichtet, laufen seit einiger Zeit Vorbereitungen für die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes am Rathausplatz.