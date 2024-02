Einen besonderen Blick hinter die Kulissen der Ausstellung „Willkommen im Museum! Ankäufe und Schenkungen“ im Erkenbert-Museum verspricht eine Kuratorenführung am Freitag, 23. Februar, 15 bis 17 Uhr. Die Schau erzählt in Themenbereiche gegliedert die Geschichten der zahlreichen Objekte, die seit 2019 Eingang in die stadtgeschichtliche Sammlung des Museums gefunden haben.