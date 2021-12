Passend zur Vorweihnachtszeit präsentiert das Frankenthaler Erkenbert-Museum ein hölzernes Backmodel als Objekt des Monats Dezember. Zu sehen ist das antike Küchenutensil in einer Vitrine in der Stadtbücherei. Es kann ohne Anmeldung besichtigt werden.

Das gezeigte Backmodel ist aus stabilem Birnbaumholz gefertigt und dient zum Anfertigen von sogenannten Springerle. Dabei handelt es sich um ein süßes Anisgebäck, das vor allem in Süddeutschland sowie in Teilen von Österreich und der Schweiz verbreitet ist.

Wer das Gebäck herstellen möchte, benötigt einen Teig aus Eiern, Mehl, feinem Zucker und Anis. Das Holzmodel wird dann auf den ausgerollten Teig gedrückt und formt das Motiv. Anschließend wird das Gebäck rundherum zugeschnitten oder mit einem Förmchen ausgestochen.

Ungewöhnliches Exemplar

Springerle wurden früher nicht nur zu Weihnachten, sondern auch zu Festtagen aller Art hergestellt, schreibt das Erkenbert-Museum in seiner Erläuterung zum Objekt des Monats. Die Formen wurden zu kirchlichen Feiertagen im Jahresverlauf wie Ostern und Pfingsten genauso gebacken wie zu Familienfesten wie Hochzeit und Taufe. Dementsprechend vielfältig sind die Motive.

Bei dem Backmodel aus dem Erkenbert-Museum handelt es sich um ein besonders ungewöhnliches Exemplar. Es zeigt einen vornehm gekleideten Herrn mit fünf Säuglingen. Anhand der Kleidung des Mannes kann man erkennen, dass das Küchenutensil schon sehr alt sein muss.

Museum soll sichtbar bleiben

Das „Objekt des Monats“ ist ein gemeinsames Projekt des Erkenbert-Museums und der Stadtbücherei, bei dem im Wechsel besondere Objekte des Museums in einer Vitrine im Eingangsbereich der Stadtbücherei ausgestellt werden. Hintergrund ist die derzeitige Schließung des Museums aufgrund anstehender Sanierungsarbeiten. Das Haus wird in dieser Zeit mit einer Reihe von Aktionen und Ausstellungen unter dem Motto „Das Museum in der Stadt“ für die Öffentlichkeit sichtbar bleiben.

Noch Fragen?

Das originelle Backmodel ist in der Stadtbücherei in der Welschgasse 11 zu sehen. Öffnungszeiten: Montag, 14 bis 18 Uhr, Dienstag, Donnerstag, Freitag, 10 bis 18 Uhr, und Samstag, 10 bis 13 Uhr. Über einen QR-Code oder im Internet unter www.frankenthal.de/erkenbert-museum unter dem Punkt „Objekt des Monats“ kann man mehr über die Exponate und die Aktion erfahren.