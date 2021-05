Die Sanierung des Erkenbert-Museums ist ein Millionenprojekt. Die Planer haben in ihre Kostenschätzung schon etwas Luft nach oben eingebaut. Die Fraktionen im Stadtrat sind sich aber einig: Deutlich teurer darf das Projekt nicht werden, damit andere Ziele nicht darunter leiden.

Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) hat am Mittwochabend den Ton gesetzt, als er mit Blick auf das Vorhaben festhielt: Wenn sich abzeichnet, dass die Kosten für Sanierung und Modernisierung des Erkenbert-Museums aus dem Ruder laufen, dann müssten die ehrgeizigen Pläne eben noch einmal auf mögliche Einsparungen geprüft werden. „Wir müssen dann Abstriche machen. Ich bin nicht bereit, da ständig draufzusatteln, lautet seine Botschaft in die virtuell tagende Runde der Stadträte.

Die Summe von sieben Millionen Euro, die für den Umbau des denkmalgeschützten, früheren Sparkassengebäudes am Rathausplatz im Raum stehen, bezeichnete auch SPD-Fraktionsmitglied Dieter Schiffmann als Obergrenze. Zur Erinnerung: Die Planer hatten die Unsicherheit ihrer Kostenschätzung mit 30 bis 40 Prozent angegeben. Hinzu komme nach der „Hardware“ – also dem dann modernisierten Gebäude – auch das inhaltliche Museumskonzept mit rund 900.000 Euro. Schiffmanns Fazit: „Es muss ein enges Kostenmanagement geben.“

Bruder: Nicht alles Geld ins Museum stecken

Gerhard Bruder, Fraktionsvorsitzender der Grünen, formulierte es noch etwas deutlicher: „Es wäre fatal, alles Geld ins Museum zu stecken. Wenn das droht, dann müssen wir die Notbremse ziehen“, sagte er. Die Sanierung des Erkenbert-Museums sei ein wichtiger Bestandteil der im Wesentlichen über Landesmittel finanzierten Entwicklung der Innenstadt. Er mache sich aber große Sorgen, dass am Ende nichts übrigbleibe, um im Zentrum auf das veränderte Kaufverhalten der Kunden zu reagieren.

Wegen des Zusammenhangs zu den anderen Projekten der Stadtentwicklung – Stichwort Bahnhofsumfeld – erneuerte FWG-Fraktionssprecher Jesko Piana seine Forderung nach einem projektbegleitenden externen Controlling. Neben den finanziellen Aspekten, die nicht übersehen werden dürften, wies David Schwarzendahl (Linke) auf das Ziel hin, „Historie, Geschichte und Kunst erlebbar zu machen“.

Börstler: Frankenthaler Stuttgart 21

Absolut nicht für das Projekt der Sanierung im Bestand zu begeistern sind die Liberalen: FDP-Fraktionschef Thomas Börstler nahm die von den Planern genannte Unschärfe bei den Kosten als Aufhänger, von einem „Frankenthaler Stuttgart 21“ zu sprechen. Seine Frage: „Was passiert, wenn die Kosten aus dem Ruder laufen?“ OB Hebich konterte scherzhaft, dass eher der von der FDP vorgeschlagene Neubau eines Museums in der Willy-Brandt-Anlage vergleichbar sei mit dem Mammutprojekt in der baden-württembergischen Landeshauptstadt.

Gegen die Stimmen der FDP gab der Stadtrat am Mittwoch grünes Licht dafür, dass die Verwaltung in die weitere Abstimmung des Vorhabens mit dem Land gehen kann und danach die weiteren Planungsleistungen ausgeschrieben werden. Martin Hebich kündigt an, dass im Sommer zudem das integrierte Entwicklungskonzept für die Innenstadt vorliegen soll.