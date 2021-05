Auf die Zeit des 80-jährigen Kriegs zwischen den Niederlanden und den sie beherrschenden Spaniern (1568-1648) verweist im Mai das „Objekt des Monats“ des Frankenthaler Erkenbert-Museums. Präsentiert wird in digitaler Form eine Federzeichnung, die dem reformierten Glaubensflüchtling Gillis van Coninxloo zugeschrieben wird.

Zwei Bäume stellen das Hauptmotiv der Zeichnung dar, die um das Jahr 1600 entstanden ist. Einer davon steht im Zentrum des Bildes. Neben seinem belaubten Stamm ragen zwei Stümpfe aus dem Boden, ein abgerissener Stamm ist zur Erde gesunken. Die Bäume markieren Ausläufer eines lichten Waldes. Hinter ihnen erhebt sich eine Bodenwelle, die mit niedrigem Buschwerk bewachsen ist. Zwei Schneisen geben den Blick in die Tiefe frei, wo sich Äcker erstrecken. Eine dörfliche Ansiedlung mit einer Kirche füllt den Raum zwischen den beiden Bäumen im Bildvordergrund.

Die Komposition des Blattes sei sorgfältig konstruiert und nur in bestimmten Details ausgearbeitet, schreibt das Erkenbert-Museum in einer Pressemitteilung. So habe der Künstler die Bebauung, die Landschaft und den umstehenden Baumbestand nur mit wenigen Strichen charakterisiert. Die Baumgruppe im Vordergrund habe er dagegen mit kraftvollen Federstrichen erfasst.

Aufnahme in die große reformierte Gemeinde

Zugeschrieben wird die Zeichnung dem 1544 in Antwerpen geborenen Gillis van Coninxloo. Er entstammte dem protestantischen Milieu und floh während der Glaubenskriege vor religiöser Verfolgung zunächst ins mitteldeutsche Seeland, dann nach Frankenthal. Dort fand er 1587 in der großen reformierten Gemeinde Aufnahme, beantragte aber nie das Bürgerrecht. Ab 1595 ist er in Amsterdam nachweisbar, wo er 1607 starb.

Gillis van Coninxloo war ein bekannter Vertreter des Motivs der Waldlandschaft, das von den Glaubensflüchtlingen aus den Niederlanden in die neue Heimat importiert wurde, erklären die Experten des Museums. Seine Zeichnungen, die ihm auch zur Vorbereitung von Gemälden dienten, wurden oft von Künstlern kopiert. In ihnen hielt er kompositorische und formale Ideen fest, um sie später in andere Bildzusammenhänge einzubetten. Das ist zum Beispiel in seinen großformatigen Gemälden der Fall, von denen sich einige im Erkenbert-Museum befinden.

Durch Oxidation entsteht Tintenfraß

Die hier gezeigte Zeichnung ist auf einem mit Wasserzeichen versehenen Hadernpapier angelegt. Es wurde aus gewässerten und zermahlenen Lumpen hergestellt. Coninxloo verwendete eine Eisengallustinte, für deren Herstellung Galläpfel benötigt wurden. Rezepte sind seit der Antike bekannt, seit dem Mittelalter kam die Tinte in ganz Europa zum Einsatz. Allerdings enthält sie Eisen, und durch Oxidation entsteht häufig Tintenfraß, der das Papier zersetzt.

Das „Objekt des Monats“ ist ein gemeinsames Projekt des Erkenbert-Museums und der Stadtbücherei, bei dem im Wechsel besondere Objekte des Museums in einer Vitrine im Eingangsbereich der Bücherei ausgestellt werden. Hintergrund ist die Schließung des Museums wegen anstehender Sanierungsarbeiten. Derzeit werden die Objekte jedoch ausschließlich im Internet präsentiert.

Im Netz