Die Stadtverwaltung hat es nicht geschafft, alle notwendigen Unterlagen für Bezuschussung der Sanierung und Neugestaltung des Erkenbert-Museums für 2021 rechtzeitig beim Land einzureichen. Das hat Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) im Haupt- und Finanzausschuss auf FWG-Anfrage erklärt. Zwar sei die erste Stufe der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für das Projekt erarbeitet und nach Beschlussfassung durch die Gremien fristgerecht eingereicht worden. Aufgrund der Komplexität des Themas und zahlreicher weiterer zu bearbeitender Prüfaufträge der Landesbehörden habe die Verwaltung die Unterlagen aber nicht fristgerecht fertigstellen können. Eine Anfrage der RHEINPFALZ vom 4. November zu Verzögerungen im Förderverfahren ließ die Verwaltung trotz Nachfrage unbeantwortet.

Da das Projekt nun nicht mehr in die Intensivförderphase der „Landesinitiative zur Stärkung der Investitionsfähigkeit der großen Mittelzentren“ falle, habe er sich bereits im April an Staatsminister Roger Lewentz (SPD) in Mainz gewandt, so Hebich. Der habe versichert, dass das Land Frankenthal weiter in der städtebaulichen Entwicklung unterstütze. Es zeichneten sich auch „attraktive Förderoptionen“ für die Depotlösung ab, trug der OB weiter vor. Die Beantragung der abschließenden förderrechtlichen Zustimmung sei nun für das Jahr 2022 geplant.