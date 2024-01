Einen Überblick über die Objekte in der aktuellen Ausstellung „Willkommen im Museum! Ankäufe und Schenkungen“ im Erkenbert-Museum gibt Museologe Benjamin Schröder in einer Kuratorenführung am Donnerstag, 25. Januar, von 17 bis 18 Uhr. Laut einer Pressemitteilung erläutert der Experte die Geschichten hinter den Objekten und bettet diese in den Kontext der Stadtgeschichte ein. Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos, eine Anmeldung nicht nötig.