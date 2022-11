Drei festangestellte Restauratoren: Für ein Haus wie das Erkenbert-Museum ist das keinesfalls eine Selbstverständlichkeit. Doch die Experten sind eine wichtige Unterstützung bei den Arbeiten rund um die geplante Generalsanierung.

Wenn die Leiterin des Frankenthaler Erkenbert-Museums, auf das Jahr 2021 zurückblickt, ist Corona für sie kein Thema. Das Jahr beherrschte voll und ganz der Umzug der Exponate in eigens angemietete Depoträume. „Eine logistische Herausforderung an das gesamte Museumsteam“, bilanzierte Maria Lucia Weigel. Denn: Jedes einzelne der rund 10.000 Stücke galt es zu begutachten, zu dokumentieren, zu konservieren, das heißt vor Schäden beim Transport und im Lager zu schützen, zu verpacken und zu transportieren. Ende Juli sei diese Arbeit im vergangenen Jahr bereits abgeschlossen gewesen und die Museumsstücke nach „Museumsstandard eingelagert“ worden, berichtete Weigel im Kulturausschuss. Einzig das Pferdeskelett Lizzy aus der Merowingerzeit sei zurückgeblieben, geschützt durch Holzverschalung und Schwingungsdämpfmatten. Um Lizzy an den heutigen Standort zu bringen, sei seinerzeit die Treppe abgebaut worden, erläuterte Weigel.

Für die Umzugsvorbereitung seien mehrere Restauratoren befristet eingestellt worden. Das habe die Arbeit beschleunigt, eine zeitaufwendige Ausschreibung unnötig gemacht und der Stadt Geld gespart, betonte auch Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU). Seit Juni 2022 sind für die ständige restauratorische Betreuung der Sammlungen drei Restauratoren in Teilzeit fest angestellt, so der OB. Die Objekte müssten auch künftig gepflegt und der Wert erhalten werden. Damit sei man eines der wenigen Museen dieser Größe mit eigenen Restauratoren. Joanna Bella betreut das Fachgebiet Gemälde und gefasste Objekte, also beispielsweise farbige oder vergoldete Skulpturen, Heidrun Narbeshuber ist Expertin für Porzellan, Keramik und Glas, Bernd Mohr ist Metallrestaurator.

Keller zuerst saniert

Ab August 2021 sei dann der Westkeller saniert und mit einer 500-Kilo-Hebebühne ausgestattet worden. Dieser Bereich des Gebäudes war so marode, dass Arbeiten nicht länger warten konnten und vor dem Start der eigentlichen Generalsanierung in Angriff genommen wurden. Die Kellersanierung ist damit der erste Schritt für Umbau und Ertüchtigung des Museums im Rahmen des Städtebau-Förderprojekts „Lebendige Zentren – aktive Stadt“. Nach der Kellersanierung – voraussichtlich 2023 – kündigte Weigel an, das leere Museum zu öffnen für temporäre Ausstellungen mit Begleitprogramm. Diesen Sommer war dort bereits die Schau „Flutgeschichten – kreativ gegen die Krise“ zu Gast. Verbindungen ins Ahrtal gab es bereits vorher. Das Erkenbert-Museum hatte dem Stadtmuseum Bad Neuenahr-Ahrweiler Hilfe bei der Restaurierung von Gemälden angeboten, die während des Hochwasser beschädigt worden waren.

Sammlung wächst

Doch auch wenn das Haus seit März 2019 geschlossen war, blieb es präsent. Das Konzept „Museum in der Stadt“ sei trotz Umzugs mit weiteren Veranstaltungen umgesetzt worden, so Weigel. Das „Objekt des Monats“, das in der Stadtbücherei in einer Vitrine ausgestellt wird, habe pandemiebedingt allerdings zeitweise nur online präsentiert werden können. Das „Museum im Koffer“ in der Stadtbücherei habe 2021 wegen Corona ganzjährig geruht, in der Seniorenresidenz Frankenthaler Sonne hätten jedoch fünf Termine in der zweiten Jahreshälfte 2021 stattfinden können. Und schließlich war Maria Lucia Weigel federführend für die Organisation einer internationalen wissenschaftlichen Tagung zum Frankenthaler Religionsgespräch 1571 verantwortlich.

Die Sammlung des Erkenbert-Museums sei 2021 weiter gewachsen mit der Schenkung des Nachlasses Karin und Johnny Bruns sowie aufgrund der Leihgabe von 54 Porzellanobjekten der Industrie- und Handelskammer der Pfalz für zehn Jahre, berichtete die Museumsleiterin weiter. Gelegenheit, das Erkenbert-Museum überregional bekannt zu machen, sichtbar zu bleiben auch während der Schließung und dadurch auch Publikum ins Haus nach Frankenthal zu holen, boten Anfragen nach Leihgaben für zwei Ausstellungen. Zum einen in Emden zur Synode 1571 mit 20 Objekten, darunter Gemälde, Graphik und Kunsthandwerk aus dem 16. Jahrhundert. Zum anderen Porzellan für eine Ausstellung im Schloss Erbach (Odenwald).