Die Stadtverwaltung hat dem Planungs- und Umweltausschuss einen groben Zeitplan für die Sanierung des Erkenbert-Museums vorgelegt: Sie rechnet der Darstellung von Stadtplaner Thomas OIiver Seifert zufolge mit einem Baubeginn Ende 2027. Der jetzt anstehende nächste Schritt ist nach seiner Auskunft die Suche nach einem Fachbüro, das die Vergabe der Planungsleistungen betreut. Dass dafür externe Hilfe benötigt wird, hat laut Seifert damit zu tun, dass personelle Ressourcen bei der Stadt fehlten. Gerade die Hochbau-Abteilung sei „in anderen Projekten gefangen“, so der Stadtplaner. Der Anteil Frankenthals an der rund 9,1 Millionen Euro teuren Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes am Rathausplatz wird bei rund 910.000 Euro liege. Im Vergleich zu einem auf etwa 11,7 Millionen Euro taxierten Neubau kommt die Stadt damit deutlich günstiger weg. Für einen Neubau sei nur mit 50 Prozent Förderquote zu rechnen – bliebe insofern nach Abzug eines möglichen Verkaufserlöses der bisherigen Immobilie ein Eigenanteil von rund fünf Millionen Euro.