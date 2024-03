Noch bis 7. April – und damit einen Monat länger als geplant – bleibt die Ausstellung „Willkommen im Museum! Ankäufe und Schenkungen“ im Erkenbert-Museum Frankenthal geöffnet. Die Schau zeigt eine Auswahl der stadtgeschichtlich bedeutsamen Objekte, die seit 2019 Eingang in die Sammlung des Museums gefunden haben. Themengruppen wie Vereinsleben, Notzeiten und Frankenthaler Industrie betten die Exponate in ihren Kontext ein. In Schautafeln und Podcasts soll Geschichte lebendig werden. Zu einigen Objekten haben Kinder und Jugendliche Graffiti und Gemälde gestaltet. Die Ausstellung ist Dienstag, 10 bis 18 Uhr, sowie Mittwoch bis Sonntag, 14 bis 18 Uhr, geöffnet.