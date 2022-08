Die Ausstellung „Flutgeschichten“ im Erkenbert-Museum, die sich mit der Katastrophe um das Hochwasser 2021 im Ahrtal und dem kreativen Umgang mit Krisen beschäftigt, geht bis 5. Oktober in die Verlängerung. Das Rahmenprogramm wurde erweitert.

Kostenlose Führungen durch die Ausstellung werden am Sonntag, 28. August, 11 Uhr, und am Mittwoch, 5. Oktober, 17 Uhr, angeboten, teilt die Stadt mit. Für Gruppen können zusätzliche Termine vereinbart werden. Für Schulklassen bietet der kuratierende Verein IsraAID Germany an zwei Mittwochen (28. September und 5. Oktober) jeweils ab 14 Uhr Rundgänge durch die Ausstellung an. Das Format kann sowohl für Grundschulen und Unterstufen als auch für Mittel- und Oberstufen angepasst werden, heißt es weiter.

In Kreativ-Workshops geht es um die künstlerische Reaktion auf das Gesehene. Foto: Stadt Frankenthal/gratis

Die Ausstellung will Schüler zur Diskussion über Themen wie Klimawandel, Städtebau und Katastrophenbewältigung anregen. Für Grundschulen und Unterstufen schließt sich an die Führung ein Kreativ-Workshop an, in dem die künstlerische Reaktion auf das Gesehene im Mittelpunkt steht. Weitere Termine für Schulklassen oder Arbeitsgemeinschaften können auf Anfrage angeboten werden, schreibt die Stadt. Eine Anmeldung für Schulklassen und Gruppen ist erforderlich per E-Mail an museum@frankenthal.de oder unter Telefon 06233 89495.

Aufruf an die Bevölkerung

Das Erkenbert-Museum ruft weiterhin alle Frankenthaler dazu auf, Geschichten, Fotografien und Objekte einzureichen, die von der Bewältigung kollektiv erlebter Krisen erzählen und dem Museum für die restliche Dauer der Ausstellung zur Verfügung gestellt werden können. Weitere Informationen sind über das Sekretariat unter Telefon 06233 89495 oder per E-Mail an museum@frankenthal.de erhältlich. Die Objekte können nach telefonischer Anmeldung im gesamten Ausstellungszeitraum im Museum abgegeben werden.

Bürger können weiter Geschichten, Fotografien und Objekte einreichen, die von der Bewältigung kollektiv erlebter Krisen erzählen. Foto: Stadt Frankenthal/gratis

„Flutgeschichten“ ist eine interaktive Schau des Vereins IsraAID Germany, die in den von der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal betroffenen Bundesländern Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus zu sehen ist. Sie zeigt unter anderem Fotografien, Geschichten und von Betroffenen geschaffene Objekte. Ziel ist es, die kreative Bewältigung der Flutkatastrophe zu dokumentieren und durch Interaktion mit Menschen in den Ausstellungsorten die Solidarität zu fördern. Die Schau, die in Frankenthal am 21. Juli eröffnet wurde und eigentlich am kommenden Sonntag zu Ende gegangen wäre, ist nun noch über einen weiteren Monat im Erkenbert-Museum zu sehen.

Zur Sache

Bevor die Generalsanierung startet, wird das Erkenbert-Museum mindestens bis Ende 2023 wieder für Sonderausstellungen geöffnet. Eine Dauerausstellung gibt es in dieser Zeit nicht. Der Bestand des stadtgeschichtlichen Hauses ist derzeit in Depots eingelagert. Die Sanierung und Neukonzeption des Erkenbert-Museums ist Teil einer mit neun Millionen Euro geförderten Initiative zur Aufwertung der Innenstadt.

Noch Fragen?

Die Ausstellung „Flutgeschichten – kreativ gegen die Krise“ ist bis 5. Oktober im Erkenbert-Museum am Rathausplatz zu sehen. Öffnungszeiten: dienstags, 10 bis 18 Uhr, mittwochs bis sonntags, 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Öffentliche Führungen sind am Sonntag, 28. August, 11 Uhr, und Mittwoch, 5. Oktober, 17 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Führungen für Schulklassen gibt es am 28. September und 5. Oktober, jeweils ab 14 Uhr. Um Anmeldung unter Telefon 06233 89495 oder per E-Mail an museum@frankenthal.de wird gebeten.