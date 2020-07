Der Altertumsverein hat für die Sammlung des Erkenbert-Museums in Frankenthal ein Gemälde des Frankenthaler Malers Johannes Urselincx aus dem 17. Jahrhundert angekauft. Das Werk mit dem Titel „Landschaft mit Bäuerin und Enten“ wurde im Kölner Auktionshaus Van Ham versteigert und ist eine von nur vier bekannten signierten Arbeiten des Künstlers. „Das Gemälde ist ein Glanzstück und ein bedeutender Zuwachs für die Sammlung des Erkenbert-Museums“, wird Museumsleiterin Maria Lucia Weigel in einer Pressemitteilung zitiert. Urselincx gehört zur jüngeren Generation der Frankenthaler Maler. Er wurde 1598 in Frankenthal geboren und starb 1664 in Amsterdam. Über Leben und Werk des Künstlers ist wenig bekannt. Das nun durch den Altertumsverein angekaufte Gemälde belegt, dass sich die Frankenthaler Maler nicht auf die Darstellung von Waldlandschaften festlegen lassen. Es handelt sich um ein qualitätvolles Werk, das auf mehreren Ausstellungen in bedeutenden europäischen Kunstmuseen gezeigt wurde. Für die Sammlung des Erkenbert-Museums ist es ein großer Gewinn, ergänzt es doch die Übersicht über die thematische Bandbreite der Maler aus Frankenthal – wobei das Werk mutmaßlich in Amsterdam entstand.