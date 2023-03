Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ab nächstem Schuljahr gibt es auch an der Erkenbert-Grundschule in der Betreuung ein warmes Essen: So hat es die Stadt wiederholt angekündigt. Doch im Kollegium gibt es Zweifel, ob der Zeitplan so zu schaffen ist.

„Wir freuen uns auf die neue Mensa und die neuen Betreuungsräume“: Das zu betonen, ist Schulleiter Thomas Koschant wichtig. Seit mehr als einem Jahr arbeite er auf die Ausweitung der Betreuungszeiten